هل كنتم تعرفون هذا السر عن كيت ميدلتون؟

متابعة بتجــــــــــرد: تلفت دوقة كامبريدج، زوجة الأمير وليام، كيت ميدلتون الأنظار بحضورها في كل المناسبات والأوقات. ومن المعروف أنها تختار الإطلالات البسيطة وتركز على الفساتين ذات القصات العادية المزينة بنقشات مثل الدوائر والورود.

أما ما لا تنتبه إليه الكثير من المتابعات فهو ذلك السر الذي يضفي علامة فارقة على تلك الإطلالات. فالخبيرات في مجال الأناقة يلاحظن أنها كثيراً ما تختار التصاميم ذات الياقات البيضاء.

ومن السهل أن تقلد هذه الحيلة كل من تريد الحصول على لوك فريد. ولهذا يمكن إضافة تلك الياقة إلى كنزة صيفية من القطن أو إلى أي فستان سهرة أو عادي.

فإن أردت أن تطبقي هذه الحيلة ليس عليك سوى أن تراجعي إطلالات الدوقة. شاهدي مثلاً على حساب قصر كينسنغتون على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً التقطت لها وهي تزور مستشفى الملكة إليزابيث الثانية في نورفولك في مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي (2020). ولهذه المناسبة اختارت فستاناً باللون الكحلي مزيناً بنقشات صغيرة ولم تنس أن تضيف إليه تلك الياقة التي قد تصبح منذ الآن حديث كل عاشقات الأناقة.