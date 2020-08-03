مدرب جنيفير لوبيز يكشف أسرارًا عن حياتها الخاصة

متابعة بتجـــــــــــرد: من المعروف أن النجمة العالمية جنيفير لوبيز تحرص على الحفاظ على جمال قوامها. ولهذا تمارس التمارين الرياضية وتتبع نمطاً غذائياً صحياً. إلا أنها تحب في المقابل تناول الاطعمة التي تحتوي على السكر. وهذا ما كشفه مدربها الخاص في مقابلة أجراها معه موقع Live Strong.
وقال إنه طلب من النجمة، 50 عاماً، أن تحذف كل ما يحتوي على السكر من برنامجها اليومي لمدة 10 ايام وأن تتبع نظاماً خاصاً. وأشار إلى أنها تناولت خلال هذه الأيام أطعمة مثل الخيار والفليفلة والتونا مع الخردل والبصل والكرفس والفاصولياء.
ولفت إلى ان الامتناع عن تناول المأكولات الحلوة أدى إلى معاناتها من أعراض مثل الصداع، مضيفاً أنها أعربت في مرات كثيرة عن رغبتها في أكل السكر مجدداً.
وأضاف أن الأيام الـ10 انتهت وأنها شعرت بالكثير من التحسن كما خسرت بعض الكيلوغرامات. وفي هذا السياق نقل الموقع عن خبيرة التغذية كيري غاغنس قولها إن بعض الاطعمة تحتوي على السكر غير الضار. وذكر الفواكه وحبوب الفطور الكاملة الغنية بالمعادن والفيتامينات.
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