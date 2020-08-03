شاهدوا راشد الماجد يُغني في طفولته

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديماً للفنان السعودي راشد الماجد. وبدا أنه سجل له في أيام طفولته وظهر فيه وهو يؤدي أغنية “حبيت حبيبت اللي ما يستاهل” للفنانة نوال.

ومن خلال البحث تبين ان المقطع يعود إلى ما قبل 36 عاماً وأن الفنان كان يشارك في احد البرامج المخصصة للأطفال والتي كانت تعرض على شاشة تلفزيون البحرين.

ولفت بذلك أنظار الكثير من المتابعين الذي تطرقوا في تعليقاتهم إلى موهبته المبكرة وإلى الاختلاف في شكله بين الماضي والحاضر حيث رأى بعضهم انه كبير فيما أشار آخرون إلى العكس.

ويشار إلى ان الفنان أحدث في وقت سابق ضجة كبيرة في أوساط متابعيه بعد ظهوره في مقطع مصور سجل في منزله وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأشار فيه إلى أنه اكتسب 4 كيلوغرامات تقريباً وأن هذا يظهر تحديداً على خديه، مذكراً بأن هذا حدث في مرحلة الحجر المنزلي. وهو ما أطلق موجة من التعليقات حيث أشاد الكثيرون بطرافته.