بصورة من الطفولة.. كيف بدت مريم أوزرلي في الـ12 من عمرها؟

متابعة بتجـــــــــــرد: استعادت الفنانة التركية مريم اوزرلي المعروفة في العالم العربي بدور السلطانة هويام صورة قديمة لها نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وبدا أنها التقطت لها وهي في سن الطفولة وتحديداً حين كانت في الـ12 من عمرها أي منذ ما يقرب من 25 عاماً.

وأرفقتها بالتعليق: “1995 -2020”. ولفتت بهذا أنظار المتابعين الذين قارنوا بين شكلها الماضي وذلك الحالي مشيرين في معظمهم إلى أنها لم تتغير كثيراً ومشددين على أنها لم تخضع للكثير من التعديلات الجمالية.

ويذكر أن الممثلة التي تغيب عن الشاشة منذ عرض مسلسل “ملكة الليل” أعنلت مؤخراً افتتاح أول مطعم لها في العاصمة الألمانية برلين. وذكرت أنها ستقدم فيه الطعام الصحي مطلقة عليه اسم “نوش نوش”.

وفي هذا السياق عرضت عبر حساباتها على مواقع التواصل كمية كبيرة من الشوكولا والآيس كريم والمربى وزيت الزيتون الصحي وأنواعاً من المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة.

وأظهرت لهذا السبب الكثير من الحماس والسعادة، علماً أنها بدأت بتنفيذ مشروعها في 10 تموز (يوليو) الماضي (2020) وقد تمنى لها متابعوها التقدم والنجاح.