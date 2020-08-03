لويس هاميلتون يفوز في سباق بريطانيا

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق لويس هاميلتون فوزه السابع القياسي في سباق جائزة بريطانيا الكبرى في الفورمولا 1 والفوز 87 في مسيرته على الرغم معاناة فريقه مرسيدس من ثقب في الإطار باللفة الأخيرة من السباق.وبفضل نهاية مثيرة للسباق الذي سيطر عليه بعد الانطلاق من الصدارة، عزز السائق البريطاني تصدره لبطولة العالم بفارق 30 نقطة.
واحتل ماكس فرستابن سائق ريد بل المركز الثاني وكان يمكن أن يفوز بالسباق إذا لم يتوقف لتغيير الإطار في محاولة للحصول على نقطة إضافية لأسرع لفة بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري ثالثاً.
وأخفق فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس وأقرب منافسيه في بطولة العالم للسائقين في الحصول على أي نقطة بعدما تعرض لثقب في الإطار قرب النهاية واحتل المركز 11.
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