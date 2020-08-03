أرسنال بطلًا لكأس الإتحاد الإنكليزي لكرة القدم

متابعة بتجـــــــــرد: توج أرسنال بلقب كأس الإتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد فوزه على تشلسي بنتيجة 2-1 بهدفين لبيير-إيمريك أوباميانغ ليعزز رقمه القياسي في حصد لقب كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم للمرة 14. وأقيمت المباراة في استاد ويمبلي دون مشجعين بسبب أزمة فيروس كورونا، وتأهل أرسنال بذلك للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. كما توج ميكل أرتيتا بلقبه الأول بعدما رحل عن منصب مساعد المدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي وتولى المسؤولية في أرسنال خلفا للمدرب أوناي إيمري في كانون الأول الماضي.

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