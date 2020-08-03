إدريس إلبا يقدم "لوثر" في نسخة سينمائية

أحمد جمال أحمدالإثنين 2020/8/3 11:00 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن النجم البريطاني إدريس إلبا أنه قد استجاب لمطالبات الجمهور بطرح نسخة سينمائية من مسلسله الدرامي الناجح "لوثر".
جاء ذلك خلال حواره مع موقع "Digital Spy"، حيث ذكر أن المسلسل الذي تنتجه شبكة BBC، سيطرح منه نسخة سينمائية، بآفاق لا حدود لها.
وتم طرح الموسم الخامس من مسلسل "لوثر" لإدريس إلبا، في يناير/ كانون الثاني من عام 2019 الماضي، وهو مسلسل تدور أحداثه في إطار جريمة وتشويق ويجسد به إدريس شخصية محقق باسم "جون لوثر".
وكانت نهاية عرض الموسم الخامس معلقة، ما دفع الجمهور عقب نهايته للمطالبة بطرح نسخة سينمائية تكون تكميلية وخاتمة مثالية له.
ويشارك في بطولة مسلسل "لوثر" الفنانة البريطانية "روث ويلسون"، و"وارن براون"، و"ديرموت كراولي" و"مايكل سمايلي".
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