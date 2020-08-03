بعد مرور ٣ عقود على زواجهما.. وليد توفيق يكشف سر نجاح زواجه بملكة جمال الكون

رنا صلاح الدين - كشف الفنان اللبناني وليد توفيق، سر نجاح زواجه من جورجينا رزق ملكة جمال الكون، منذ عام 1990 حتى الآن.

وليد توفيق قال خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية نجوى إبراهيم، عبر التليفزيون المصري، إن نجاح هذا الزواج يعود إلى الإحترام والتقدير المتبادل بينهما، والذي وصفه بأنه الوصفة السحرية لنجاح أي زواج.

وأضاف، أن هناك قصة حب كبيرة تجمعه بملكة جمال الكون، جورجينا رزق تحتاج إلى وقت كبير كي يسردها.

وليد توفيق وجورجينا رزق

وشدد على ضرورة أن يجعل الزوج زوجته ومنزله خط أحمر بعيداً عن أي عمل أو شهرة، لافتاً إلى أنه رغم النجاح الكبير والشهرة التي كانت تحظى بها زوجته إلا أنها فضلت ترك ذلك والتفرغ لتربية أبنائهم.

Advertisements

وعن نجل ملكة جمال الكون، من زوجها السابق، المناضل الفلسطيني على حسن سلامة، قال إنه يعتبر "على"، أبنه الأكبر ولا يقل حبه وتقدير هعن أبنه "الوليد" وابنته "نورهان".

وليد توفيق وجورجينا رزق

وليد توفيق وجورجينا رزق

وليد توفيق وجورجينا رزق