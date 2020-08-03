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بعد مرور ٣ عقود على زواجهما.. وليد توفيق يكشف سر نجاح زواجه بملكة جمال الكون

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رنا صلاح الدين - كشف الفنان اللبناني وليد توفيق، سر نجاح زواجه من جورجينا رزق ملكة جمال الكون، منذ عام 1990 حتى الآن.

وليد توفيق قال خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية نجوى إبراهيم، عبر التليفزيون المصري، إن نجاح هذا الزواج يعود إلى الإحترام والتقدير المتبادل بينهما، والذي وصفه بأنه الوصفة السحرية لنجاح أي زواج.

وأضاف، أن هناك قصة حب كبيرة تجمعه بملكة جمال الكون، جورجينا رزق تحتاج إلى وقت كبير كي يسردها.

ada0a87af1.jpgوليد توفيق وجورجينا رزق

وشدد على ضرورة أن يجعل الزوج زوجته ومنزله خط أحمر بعيداً عن أي عمل أو شهرة، لافتاً إلى أنه رغم النجاح الكبير والشهرة التي كانت تحظى بها زوجته إلا أنها فضلت ترك ذلك والتفرغ لتربية أبنائهم.

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وعن نجل ملكة جمال الكون، من زوجها السابق، المناضل الفلسطيني على حسن سلامة، قال إنه يعتبر "على"، أبنه الأكبر ولا يقل حبه وتقدير هعن أبنه "الوليد" وابنته "نورهان".

eb564d0dfd.jpgوليد توفيق وجورجينا رزق

f0623520ae.jpgوليد توفيق وجورجينا رزق

5c9f86d056.jpgوليد توفيق وجورجينا رزق

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