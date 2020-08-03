نهاية كليب “خليها على الله” تشهد مشاركة بطلة عالمية.. “أجمل رسالة”

أهدت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الى الجمهور والمتابعين فيديوكليب أغنية “خليها على الله” للنجم محمد سرور من توقيع المخرجة بتول عرفة التي صورت العمل في مصر.

اللافت ما ورد في نهاية فيديوكليب “خليها على الله”، مشاركة السباحة آية أيمن، صاحبة أول ميدالية نسائية في تاريخ بطولة العالم للسباحة البارالمبية “ذوي الاحتياجات الخاصة” في العمل.

عن هذا الموضوع، كتبت المخرجة بتول عرفة: “هذه الفتاة القمر آية أيمن صاحبة أول ميدالية عالمية في تاريخ السباحة البارالمبية، آية قررت “تخليها على الله” وتفكر بشكل إيجابي وتكمل حياتها بشكل طبيعي وتنجح وتكون بطلة عالمية.. شكراً على وجودك معنا في نهاية الكليب. انت أجمل رسالة للتفاؤل والنجاح“.

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بالفعل، مشاركة آية أيمن في الكليب أتت لتشكل أجمل رسالة للتفاؤل والنجاح خاصة أن آية من ذوي الاحتياجات الخاصة واستطاعت ان تثبت نفسها وتنجح في الحياة، وهذا ما ركزت عليه كلمات الأغنية وترجمتها بتول عرفة بصورة راقية مليئة بالطاقة الايجابية والفرح والأمل.

الاغنية بدأت تحقق النجاح منذ اللحظة الاولى لطرحها وهي من كلمات مؤمن راجح، ألحان د مصطفى العسال وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام. وكليب “خليها على الله” هو التعاون ثالث بين محمد سرور ولايف ستايلز ستوديوز بعد “كل شيء مسموح” (اكتوبر 2019) و“اضحك الدنيا حلوة” (ابريل 2020).

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