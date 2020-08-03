شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تستأنف تصوير "أمل حياتى" السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة حنان مطاوع تصوير مشاهدها فى مسلسل "إلا أنا" مع حكاية "أمل حياتى" التى تقوم ببطولتها السبت المقبل فى المعز، بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى، لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث العمل، حيث يتبقى لها أيام قليلة وتنتهى من التصوير بشكل نهائى ويستعد مخرج العمل أحمد حسن للمونتاج استعداداً لعرض الحكاية.

حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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وتجسد حنان مطاوع فى أحداث الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة حتى تصبح سيدة مجتمع.

"أمل حياتى" هى الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، والاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، والخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".