شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يشارك فى بطولة مسلسل "جمال الحريم" مع نور اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم مؤخراً الفنان إسلام جمال، لأبطال مسلسل "جمال الحريم"، والذى تلعب بطولته كل من نور اللبنانية ودينا فؤاد، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، حيث من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من كافة التفاصيل وإبرام باقى التعاقدات، ويجسد إسلام جمال شخصية محورية في أحداث العمل، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والاثارة.

وانضم إسلام جمال بشكل رسمي إلى كل من نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، كريم عبد الخالق، وإسلام جمال، حيث تجرى حاليا إبرام باقى التعاقدات، إذ يتبقى عدة شخصيات أخرى من المقرر الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مؤلفة العمل سوسن عامر سلمت جميع حلقات المسلسل للبدء فى التصوير مباشرة.

إسلام جمال يواصل حالياً تصوير الجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب" بطولة النجمة ماجدة زكى، حيث عرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثانى خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة المسلسل، خالد زكى، جميل برسوم، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، سهر الصايغ، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة، إنتاج سينرجى.