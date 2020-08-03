مؤلف "بأثر رجعي" لمصراوي: "عودة التصوير بعد إجازة العيد والمنصات الرقمية هي المستقبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أكد المؤلف فتحي الجندي، أن أسرة مسلسل "بأثر رجعي"، تعود لاستئناف التصوير بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى بمنطقة الواحات.

وقال الجندي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه لا يعلم ما إذا كان المسلسل سيتم عرضه على المحطات الفضائية أو المنصات الرقمية، لافتا إلى أن المنصات هي المستقبل، فالجمهور بإمكانه مشاهدة العمل على "الموبايل" في أي وقت، ولابد أن نستسلم لهذا الطوفان التكنولوجي.

وتابع: "ده التطور الطبيعي للتكنولوجيا، وبقينا في جيل كل حاجة بتجري فيه، وإن شاء الله نلحق العالم ونقرب منهم".

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وكان مؤلف العمل، قد أكد في تصريحات سابقة لمصراوي، أن المسلسل يتكون من ١٥ حلقة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي وإثارة، موكدًا أنه خرج بهذا المسلسل عن عباءة الكوميديا.

وأوضح أن العمل يرصد أمور واقعية، ويناقش قضايا اجتماعية معاصرة.

وأشار إلى أن مسلسل "بأثر رجعي" يُعد التجربة الأولى التي تجمع بينه وبين المخرج معتز حسام، موضحًا وجود "كيميا" بينهما ظهرت خلال مراحل التحضيرات.

مسلسل "بأثر رجعي" بطولة مي سليم، هالة فاخر، صبري عبدالمنعم، علاء زينهم، محمد عز، إيناس شيحة، هاجر الشرنوبي، توني ماهر، خالد محروس، عادل الشرنوبي، محمد حسني، وشمس، إخراج معتز حسام.