نبيل الحلفاوي ينعى سامية أمين: "كانت زهرة الدفعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الفنانة سامية أمين، التي رحلت عن عالمنا مساء الأحد، عن عمر ناهز الـ ٧٥ عاما.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "أعادني خبر وفاتها إلى ذكريات أكثر من نصف قرن مضى، كنا في السنة الأولى بالمعهد وكانت هي زهرة دفعة البكالوريوس، دفعة 67، دفعة نور الشريف ومحمد وفيق، وتزوجت من زميل دفعتها مصطفى الدمرداش، رحم الله الفنانة سامية أمين وخالص العزاء لأسرتها وأحبائها".

واشتهرت سامية أمين، بأداء الأدوار الصعبة في المسلسلات التلفزيونية مثل "حضرة المتهم أبي"، و"لحظات حرجة"، "الضوء الشارد".

وشاركت في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون، حيث تركت رصيدا يبلغ أكثر من 30 عمل فني.