أحلام لعبدالمجيد عبد الله: "أنت الصوت الأهم في وطننا العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرصت الفنانة أحلام، على توجيه رسالة للفنان عبدالمجيد عبدالله، أكدت خلالها أنه الصوت الأهم في وطننا العربي.
وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر: "كل عام وأنت الصوت الأهم في وطننا العربي، ويا رب أيامك كلها سعادة وصحة ونجاح يا أبو عبدالله الغالي".
وكان عبد المجيد عبدالله، كتب عبر حسابه بموقع تويتر: "كل عام أنا وإنتوا بخير".
وخلال الفترة الماضية، التزمت أحلام بالإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات للحد من تفشي فيروس كورونا، وكانت تتواجد في منزلها وتستغل فترة العزل في التواصل مع جمهورها، إذ تشاركهم عدد من الوصفات الطبيعية، كما تشاركهم تفاصيل يومها عبر "سناب شات".
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