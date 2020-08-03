فن ومشاهير

تراند اليوم : أحمد إبراهيم: الناس سوف تعرف حقيقة المطربة أنغام قريبا جدا

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أوضح الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم رأيه في المطربة أنغام بعد حالة الشد والجذب وشائعات الطلاق ثم العودة التي طاردتهما الفترة الماضية.

أشاد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بالمطربة أنغام قائلا: بعد فترة الناس هتعرف حقيقة قيمتك كفنانة كبيرة .

وأضاف في لقاء مع قناة DMC : اللي زي أنغام دايما عنده شغل طول الوقت والوقوف على المسرح بالنسبة له أمر طبيعي ومعتاد وانتي عندك شخصية وعارفة انتي عايزة ايه بالظبط.

واستدرك: في ناس كتير هتندم بسبب أنها لم تركز مع أنغام كمطربة وفنانة .. الفنانين الكبار هما اللي قايمين بالمجال الفترة اللي فاتت.

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