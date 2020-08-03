تراند اليوم : أحمد إبراهيم: الناس سوف تعرف حقيقة المطربة أنغام قريبا جدا

أوضح الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم رأيه في المطربة أنغام بعد حالة الشد والجذب وشائعات الطلاق ثم العودة التي طاردتهما الفترة الماضية.
أشاد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بالمطربة أنغام قائلا: بعد فترة الناس هتعرف حقيقة قيمتك كفنانة كبيرة .
وأضاف في لقاء مع قناة DMC : اللي زي أنغام دايما عنده شغل طول الوقت والوقوف على المسرح بالنسبة له أمر طبيعي ومعتاد وانتي عندك شخصية وعارفة انتي عايزة ايه بالظبط.
واستدرك: في ناس كتير هتندم بسبب أنها لم تركز مع أنغام كمطربة وفنانة .. الفنانين الكبار هما اللي قايمين بالمجال الفترة اللي فاتت.