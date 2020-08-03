خروج أميتاب باتشان من المستشفى بعد تعافيه من كورونا

رنا صلاح الدين - أعلن النجم الهندي ابهيشيك أميتاب باتشان عن تعافي والده من مرض فيروس كورونا في تغريدة شاركها عبر حسابه بموقع تويتر، حيث خرج من المستشفى بعد قرابة ثلاثة أسابيع.

وكشف الأب والابن عن أصابتهما بالفيروس القاتل في 11 يوليو الماضي، وقال أبهيشيك عبر تدةوينة على حسابه بموقع تويتر، "جاءت نتائج اختبار فحص كورونا لوالدي سلبية وخرج من المستشفى .. سوف يكون في المنزل الآن ، أشكركم لصلواتكم وأمنياتكم الطيبة". ولفت أيضا أنه ايجابي للفيروس وسيبقى لأيام أخرى.

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سبقت ملكة جمال العالم السابقة ونجمة بوليوود ايشواريا راي حماها الى المنزل ، وذلك بعد تعافيها هي وابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.

في سياق أخر، استطاع النجم السبعيني أميتاب باتشان تقديم عدد كبير من الافلام، التي لاقت شهرة جماهيرية كبيرة، في رحلة طويلة بدأت في السبعينيات القرن الماضي، كما جرى منحه العديد من الجوائز.