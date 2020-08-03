شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى صلاح فتاة متسولة فى فيلم "ساعة شيطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسدت الفنانة الشابة نانسى صلاح ضمن أحداث فيلم "ساعة شيطان" شخصية فتاة متسولة تهرب من الملجأ وتعيش فى الشارع وهو من بطولة خالد الصاوى، باسم سمرة، منى ممدوح، محمد ‏عز، مصطفى أبو سريع، رحمة حسن، إلهام عبد البديع، ‏محمد بريقع، وبعض ضيوف الشرف، وتأليف دكتور أحمد عثمان، فى أول ‏تجربة سينمائية له‎، وهو من احراج ابرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم فى أجواء من الغموض والتشويق الممتزجة بالرعب، ‏حيث يتناول قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، التى تقود إلى الانتحار ‏مثل لعبة الحوت الأزرق والتى قد حصدت أرواح العشرات عالميًا، وكذلك ‏يتناول الدوافع التى تقف وراء هؤلاء الأشخاص بلعب هذه اللعبة وذلك من ‏خلال تناول نماذج لعدة شخصيات تلعب لعبة قاتلة والبحث فى دوافعهم ‏الاجتماعية والنفسية التى قادتهم لهذه اللعبة‎.

وانضمت مؤخرا الفنانة نانسى صلاح إلى فريق عمل حكاية "أمل حياتى"، بطولة الفنانة حنان مطاوع، ضمن مسلسل "إلا أنا"، من تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن المقرر استكمال عرضه على قناة dmc خلال الفترة المقبلة، وتجسد نانسى ضمن أحداث العمل شقيقة حنان مطاوع، وتقوم بدور شريرة .

وصور فريق العمل عددا من المشاهد حيث اقترب من إنتهاء التصوير ، وكانت الجهة المنتجة قد تعاقدت مع كل من حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، حيث تعد حكاية أمل حياتى، ثالث الحكايات بعد أن عرض حكايتين هما " بنات موسى، وسنين وعدت.

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مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة" ويعرض على شاشة dmc.

وعرضت قناة ة dmc أول حكايتين من المسلسل خلال الفترة التى سبقت شهر رمضان المقبل، وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، على أن يتم تصوير الـ 4 حكايات المتبقين وعرضهم خلال الفترة المقبلة.