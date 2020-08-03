"الحياة حلوة" جديد بلقيس باللهجة المغربية

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت المغنية اليمنية بلقيس فتحي عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، أغنيتها الجديدة "الحياة حلوة" باللهجة المغربية، لتكون ثاني أغنياتها في هذه الفئة بعد أغنية "تعالى تشوف".

وأغنية "الحياة حلوة" من كلمات يونس آدم، وألحان محمد الرفاعي و"دي جي يوسف"، والفيديو كليب من إخراج حسن الكورفتي.

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وحققت الفنانة اليمنية قرابة المليون مشاهدة خلال أقل من يومين على إصدار الأغنية.

وكشف الملحن فايز السعيد اقتراب طرح أغنية جديدة من تلحينه، تجمع بين الفنان العراقي كاظم الساهر وبلقيس فتحي في أول تعاون فني بينهما، يحمل عنوان "يلي من أسبابك" من كلمات الشاعر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع" وتوزيع محمد صالح.

وأكد السعيد "أن الأغنية تحمل الكثير من المعاني وأن النجمين عندما قاما بتسجيلها أبدعا في غنائها مما يجعلها أغنيةً متميزة وفي حال جرى إصدارها فإنَّ الجمهور سيلاحظ أنه لم يسمع عملاً كهذا من قبل".