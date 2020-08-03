توم كروز يقفز من ارتفاع 10 آلاف قدم بـ "مهمة مستحيلة 7"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





ظهر النجم توم كروز في لقطات جديدة من تصوير مشاهد الجزء السابع من سلسلة أفلام الأكشن والجاسوسية الشهيرة "مهمة مستحيلة" (Mission: Impossible 7).

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لقطات ظهر فيها توم كروز يقفز بالمظلة من طائرة مروحية على ارتفاع يصل لـ10 آلاف قدم، وكان ذلك بموقع التصوير المخصص للفيلم الجديد بمقاطعة أكسفوردشاير البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشهد القفز بالمظلة شارك فيه ثنائي من فريق عمل الفيلم إلى جانب توم كروز.

Advertisements

ونقلت الصحيفة تصريحات لكاتب ومخرج الفيلم "كريستوفر ماكويري"، الذي وعد المشاهدين بـ3 مشاهد مخاطرة على الأقل تحبس الأنفاس ضمن أحداث الفيلم المرتقب.

ويأتي استكمال تصوير مشاهد فيلم "مهمة مستحيلة 7"، بعد فترة توقف دامت لشهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان الفيلم من أوائل الأفلام التي يستأنف تصويرها ببريطانيا عقب انتهاء فترة الحجر الصحي التي كانت تفرضها البلاد بسبب الفيروس.

ومن المقرر أن يتم إصدار "مهمة مستحيلة 7" ‏في 19 نوفمبر 2021.