شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أدم ينتهى من تصوير مشاهد الحفلة فى فيلمه "صابر وراضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان أحمد أدم من تصوير مشاهد حفل أقامه رجل الأعمال محسن محى الدين خلال أحداث فيلم "صابر وراضى" بديكور إحدى الفيلات، وجمعت المشاهد بينه وبين رازان مغربى التى تقوم بدور سكرتيرة محسن محى الدين، ويتبقى لأحمد آدم أقل من أسبوع تصوير على الانتهاء من العمل بالكامل ويتم استئناف تصوير العمل بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى الحالى.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

وكان آخر أفلام أحمد آدم "قرمط بيتمرمط" وتم عرضه العام الماضى من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج أسد فولاد كار وشارك فى بطولته مى سليم ودينا فؤاد وييومى فؤاد ووليد فواز وصلاح عبد الله وانتضار ومحمود حافظ ومحمد أبو داود وقدم فيه شخصية "القرموطى" يُنشئ مقبرة لأجداده القراميط، ويجعلها مزارًا سياحيًا، ويحدد تذكرة لدخولها.