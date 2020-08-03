شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي عز العرب تشارك فى مسلسل "طلقتك نفسى" والان مع تفاصيل الخبر
ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالباً ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالباً الأولاد وهي "انتى طالق".
وشاركت الفنانة ليلى عزالعرب فى موسم رمضان الماضى فى أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيزوشريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وآخرون، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى وحقق نجاح كبير .
وشاركت أيضا قبل موسم رمضان فى مسلسل "قوت القلوب" بطولة الفنانة ماجدة زكى ومحمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى.
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