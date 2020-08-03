محمد عبد الرحمن يستعيد ذكرياته مع الفنانة رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
قال الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" ، إن آخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، كان بمسلسل "جمجوم وبم بم".
ونشر عبد الرحمن، صورة تجمعه بالفنانة الراحلة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "آخر ظهور للنجمة العظيمة رجاء الجداوي، كان معانا في جمجوم وبم بم".
وأضاف: "قد إيه نجمة كبيرة، وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة، شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل، ربنا يرحمها، أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".
مسلسل"جمجوم وبم بم" بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.
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