صفاء جلال تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : خضعت الفنانة صفاء جلال، لجلسة تصوير جديدة. ونشرت "جلال" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن صفاء جلال شاركت في حكاية "بنات موسى"، بمسلسل "إلا أنا" بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، محمد عز، نادية رشاد، صفاء جلال، ديانا هشام، وهاجر عفيفي، ومجدي السباعي ومصطفى عبد السلام وفتحي سالم، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

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