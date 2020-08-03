شون بين يتزوج صديقته ليلا جورج بعد علاقة دامت 4 أعوام

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"الخليج 365" من بيروت: ذكرت تقارير اليوم الأحد أن الممثل الأميركي شون بين (60 عاما) تزوج من صديقته الممثلة الأمريكية-الاسترالية ليلا جورج (28 عاما).

وأفادت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية أن إرينا زوجة المنتج الأميركي مايك يدافوي هى التي كشفت عن نبأ الزواج الذي تم خلال مراسم سرية، بعد أربعة أعوام من بدء العلاقة بين شون وليلا.

وكتبت إرينا على صفحتها على موقع انستغرام لمشاركة الصور" نحن سعداء أن ليلا وشون تزوجا، نحبكم".

ونشرت إرينا صورة لما يبدو أنها ليدي شون وليلا وهما يرتديان خاتمي الزواج.