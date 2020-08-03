شكرا لقرائتكم خبر عن "توتة": آخر ظهور للفنانة رجاء الجداوى كان جمجوم وبم بم والكواليس معاها ممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد عبد الرحمن، صورة من آخر مشاركة للفنانة رجاء الجداوى فى الأعمال درامية، وتحديدا من مسلسل جمجوم وبم بم، حيث نشر عبد الرحمن صورته مع الراحلة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وعلق على الصورة قائلا: "آخر ظهور للنجمة العظيمة رجاء الجداوي كان معانا في جمجوم وبم بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".



محمد عبد الرحمن ورجاء الجداوى

وكان عبد الرحمن قد وجه رسالة شكر للفنان أحمد فتحي، بعد ظهوره في مسلسل "جمجوم بم بم" الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات الرقمية العربية ونشر محمد عبد الرحمن صورة تجمعهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق عليها : " أخويا النجم الجامد أحمد فتحي، نورتنا و ضحكتنا، وشرفتنا في جمجوم وبم بم".

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مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق " من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.