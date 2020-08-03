شكرا لقرائتكم خبر عن 15يوما على انتهاء محمد هنيدى من تصوير "النمس والإنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك النجم محمد هنيدى على الإنتهاء من تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "النمس والإنس"، والذي يستأنف تصويره مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى الجارى، ويتبقى لهنيدى حوالى 15 يوم ويودع البلاتوة ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج للمخرج شريف عرفة استعداداً لعرض العمل فى دور العرض.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

Advertisements

وانتهى هنيدى من تصوير عدد من المشاهد الخارجية فى مدينة 6 أكتوبر بإحدى الملاهى، ومشاهد أخرى بمنطقة وسط البلد حيث استمر التصوير الخارجي حوالى أسبوع تقريباً ثم عاد مرة أخرى للديكور الرئيسى بأستوديو شريف عرفة.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.