شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الكينج محمد منير لأول مرة مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، في أغنية ضمن ألبومه الجديد تحمل طابع التفاؤل والبهجة، وهى من توزيع عمر إسماعيل، ومن المقرر أن يتم طرحه ضمن أحداث ألبوم الجديد ليتم طرحه خلال هذا العام، وقال مؤلف الأغنية الشاعر أحمد حسن راؤول، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع الكينج محمد منير ، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال الغنائي التي قدمها من قبل.

يذكر أن آخر ما طرح الكينج محمد منير كان أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر حسابه قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.

كما شارك في فيديو كليب أغنية "الناس في بلادي" المذيعة نجوي إبراهيم "ماما نجوي"، وكان الكينج محمد منير كان قد بدأ تصوير الأغنية خلال الفترة الماضية في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة.