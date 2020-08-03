محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل محضر تعرضها للتحرش في مارينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حررت الإعلامية ريهام سعيد، محضرًا قيد برقم 87 لسنه 2020 إدارى مارينا، بعد تعرضها للتحرش من قبل مجموعة من الشباب.

وقال شعبان سعيد محامي الإعلامية، إن المحضر الذي حررته "ريهام" جاء فيه إنها تعرضت لمضايقات من بعض الشباب، فضلًا عن محاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها. واستمعت النيابة لأقوالها ودارت التحقيقات حول تهم التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وتهديدها بالإيذاء.

وأكد "شعبان" أن النيابة العامة فرغت الفيديوهات التي يظهر فيه المتهمون وهم يوجهون السباب لريهام سعيد وتهديدها بالإيذاء، وانتهى التحقيق الذى أجراه عبد المنعم التراس وكيل نيابة العلمين وطلب إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وتحديد هوية الجناة.

كانت ريهام سعيد، ظهرت في مقطع فيديو تكشف خلاله تعرضها للتنمر والتحرش خلال تواجدها على شاطئ البحر في الساحل الشمالى بمارينا، حيث رفضت التصوير مع عدد من الشباب، الأمر الذى جعلهم يوجهون لها كلاما يحمل تطاولاً بأنها "رد سجون".