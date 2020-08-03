فيديو.. هذا ما قاله الموزع أحمد إبراهيم عن قصة انفصاله عن أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تحدث الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عن قصة انفصاله عن الفنانة أنغام.

وقال إبراهيم، ببرنامج "مساء Dmc : "مش مهتم بالضجة اللي بتحصل على السوشيال ميديا، وبتفاجأ بكلام الناس.. عموما كل اللي يجيبه ربنا خير، وطول الوقت بركز أقدم أغاني تسيب أثر مع الناس".

وتابع: "ألتزم الصمت مع جدل السوشيال ميديا بعد زواجي من أنغام ومن بعد انفصالي عنها" .

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واستكمل: " دايما كنت حريص على عدم إدخال حياتي الشخصية مع المهنية، والأزمة الأخيرة أظهرت ليا نوايا ناس كتيرة استكتروا إن الأضوء اتسلطت عليا، وأنا لو محتاج وبسعى للشهرة، كنت ظهرت فى برامج من زمان واتكلمت عن أعمالي الفنية".

وأوضح: "أنا عذرت الناس اللي متعرفنيش وهاجمتني، لكن الناس اللي بتعرف مين هو أحمد ابراهيم ونجاحاته كنت مندهش من رد فعلهم و بدون مبالغه الأغلبية اعتذروا لي بعد كدة، ومن أكتر ردود الأفعال اللي أدهشتني اللي قالوا إني لسه مبتدئ وعايز اشتهر، ومحوا 18سنة من حياتي وهبتها لشغلي".

وأضاف: "الدنيا صغيرة، والله منصف والرد جه بدري جدا وربنا نصفنى، وأنا طول الوقت عمري ما سمحت لنفسي أدخل في حياة حد، وأرد على الاتهامات دي وأقول إيه في حد بيتكلم عن نفسه وينصف نفسه، الراجل هو اللي بيحاسب على المشاريب، و للأسف ياريت كان ينفع إني أدافع عن نفسي وفي نفس العام اللي اتهاجمت فيه هو العام اللي حصلت فيه على العديد من الجوايز الهامة في حياتي، آخرها جائزة music awards عن أغنية حالة خاصة جدا".