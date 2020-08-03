نيللي كريم بإطلالة ساحرة وسيلفي لقاء الخميسي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم ومتابعيهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد، شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة لها رفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، من أحدث ظهور لهم.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها بإطلالة كاجوال.

ميس ودانا حمدان

حرصت الفنانة دانا حمدان، على مشاركة متابعيها صورة لها رفقة شقيقتها الفنانة ميس حمدان، خلال تواجدهما في إحدى المناطق الساحلية لقضاء عطلتهما الصيفية.

مصطفى درويش

ظهر الفنان مصطفى درويش في صورة له شاركها مع جمهوره عبر "إنستجرام"، بإطلالة صيفية وعلق عليها: "حتما كل هذا سينتهي".

نيللي كريم

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الفنانة نيللي كريم، حرصت ايضًا على مشاركة جمهورها لحظاتها السعيدة، ونشرت صورة لها بمدينة الجونة، ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة.

إيمان العاصي

بينما شاركت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستانًا على شاطئ البحر.

ديانا حداد

كما نشرت الفنانة ديانا حداد صورة لها من كواليس أحدث أغنياتها "مش راح نختلف"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

ماجد المصري

غازل الفنان ماجد المصري، زوجته رانيا أبو النصر، من خلال نشره صورة تجمعهما عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وعلق عليها: "حب عمري".

لوجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بالفنان الإماراتي حسين الجسمي.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.