محاولة للتشويه.. تفاصيل الجدل المثار بين "صاحب المقام" والفيلم الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عرض فيلم "صاحب المقام"، على منصة "شاهد الرقمية"، ويعتبر أول فيلم مصري يُعرض على الإنترنت دون التفكير في عرضه بالسينمات.

وحرص العديد من الجمهور على مشاهدة الفيلم عبر المنصة، وأثارت فكرته جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجذب قطاع عريض من مشاهديه لطرح رأيهم في الفيلم الذي وصفه كاتبه إبراهيم عيسى أنه أول فيلم صوفي.

تباينت آراء الجمهور حول الفيلم، فالبعض يراه عملا خارج الصندوق يناقش واحدة من أهم القضايا وهي العلاقة بين بعض الأشخاص و"أولياء الله"، وزعم البعض أن الفيلم تم اقتباسه من فيلم إسرائيلي يحمل اسم "مكتوب".

الخليج 365 يعرض لكم في السطور التالية تفاصيل الفيلم والقصة التي يطرحها، وأوجه التشابه بينه وبين الفيلم الإسرائيلي بالإضافة إلى تعليق الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والناقد الفني طارق الشناوي:

القصة

تدور أحداث الفيلم في إطار صوفي، حول "يحيى" الشخصية التي يجسدها الفنان آسر ياسين، وهي شخصية ذات مشاعر جامدة ومتبلدة لا يهمها سوى كيفية الحصول على الأموال، وبين سعيه وراءها يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه عندما يعتدي على ضريح "سيدي هلال"، ويقوم بهدمه من أجل مشروعه السياحي، ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب، لينتهي به الحال من شخص غير مبالي بأولياء الله الصالحين لشخص يفعل ما بوسعه من أجل تنفيذ طلبات وأمنيات أشخاصًا تركوا رسائلهم داخل مقام الإمام الشافعي، بمساعدة "روح" الشخصية التي تجسدها الفنانة يسرا، وتتوالى الأحداث.

الفيلم الإسرائيلي

عدد من مشاهدي الفيلم، زعموا إنه تم اقتباسه من الفيلم الإسرائيلي "مكتوب- Maktub"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصان يعملان في النصب، ينقذهما القدر من موت محقق، فتتغير حياتهما كليًا، ويقرران أن يتطهرا من أفعالهما، وتضعهم الصدفة لمساعدة العديد من الأشخاص عن طريق تحقيق أمنياتهم من خلال الرسائل التي تركوها في شقوق حائط المبكي، وربط الجمهور بين ذلك وبين ما فعله "يحيى" في "صاحب المقام".

Advertisements

هُراء لا يستحق الرد

الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، رفض التعليق على اتهامات اقتباسه للفكرة، قائلًا في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هذه الجزئية لا تستحق الرد عليها واصفًا إياها بـ"هُراء"، مؤكدًا أن الفكرة التي طرحها الفيلم هامة للغاية، وأنه منفتح حول الأراء وفيما يخص الأفكار التي طرحها الفيلم، والجدل حولها، فهذه مهمة الفيلم، وطرح هذه الأفكار التي تثير نقاشًا، تظهر المشاعر التي تثير شجنًا وتثير حوارات بين الإنسان ونفسه وهو يشاهد الفيلم وبعد مشاهدته له، وحوارات بين الجمهور وبعضهم".

وأضاف: "ده جزء كبير جدا وصحي ومهم للغاية ويضيف للفيلم إضافة حقيقية وعميقة حتى بإختلاف الآراء، بإشادتها للفيلم أو انزعاجها وهجومها، كل ده جزء كبير من صناعة العمل السينمائي، ومهمته ورسالته، وأكد "عيسى"، أنه لم ينزعج من اختلاف الآراء حول فيلم "صاحب المقام"، مؤكدًا أنه منفتح تمامًا على هذه الاختلافات، متابعا: "من ناحية تانية أنا منبهر برد الفعل الإيجابي اللي هو ساحق ماحق واللي ربما ساهم في إن رد الفعل الإيجابي الفظيع الرهيب والحب، وهو يمكن اللي استفز هجمة الاتهامات سواء في المحتوى أو الموضوع".

واستكمل: "ببقى فخور أن أي فيلم بشارك فيه وبكتب قصته وبألفه بيثير النقاش والجدل، مش زي أي فيلم بينزل في السينما أو بيطرح في السوق أو يقدم من خلال منصة، وأظن إن اللي بيتابع 3 أفلام، مولانا والضيف وصاحب المقام، هيشعر إن دي أفلام مختلفة وقامت بمهمتها تماما وهي إنها تقدم للناس طرح جديد وربما أحيانا صادم ويثير نقاشًا وجدل مش زي أي فيلم، ودي مهمتي

واستطرد: "في 33 فيلم تقريبًا بينزلوا كل سنة طبقا للثلاث سنوات الأخيرة، فيها إيه ياجماعة إنه يبقى فيه فيلم لإبراهيم عيسى في السنة بيقدم الاختلاف والجدل ده، فضلا عن إن اللي بيتحمس لهذا النوع من السينما لازم يصر على التنوع، إنه يبقى أفلام أكشن وأفلام اجتماعية ورومانسية وأفلام تثير قضايا أيضًا، ياريت بل أدعو الكل بنتيجة النجاح اللي أراه منقطع النظير لصاحب المقام، ومختلف وأدعو زملائنا في الوسط السينمائي إنهم يعملوا أفلامم في هذا المجال خارج الصندوق بجرأة واختلاف ويبقى شئ عظيم، يبقى عندنا موجة سينمائية جديدة ومختلفة".

محاولة للتشويه

بينما رفض الناقد الفني طارق الشناوي، اتهام البعض له بإقتباس الفيلم من الفيلم الإسرائيلي المشار إليه مسبقًا، قائلًا: "ليست سرقة واتهامه بالسرقة مبالغ جدًا، الفيلم مختلف تماما، ممكن يكون في خط عريض إنما دي مش سرقة، واحد بيقف عند المعبد وواحد بيروح للإمام الشافعي، الفكرة ليست بعيدة عن الخيال وليست ابتكار وليست حكرًا على أحد".

وأضاف الناقد الكبير، أنه يرى أن هذا الاتهام محاولة تشويه لإبراهيم عيسى؛ لأنه شخصية له آراء والبعض يتربص له بهذا الاتهام المزدوج "سرقة ومن إسرائيل"، الفيلم دمه خفيف جدًا.

فيلم صاحب المقام، بطولة يسرا، آسر ياسين أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، محمد لطفى، ريهام عبدالغفور، إنجى المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد على، سلوى عثمان، محسن محيى الدين، وهو آخر أدوار الراحل إبراهيم نصر، ومن كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكى.