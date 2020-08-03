محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إنها تجلس في غرفتها وتعزف ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي".

وكتبت هيفاء عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "أجلس في غرفتي وأعزف ألبوم إليسا الجديد، هذه قطعة فنية جميلة، مبروك صديقتي المحبوبة إليسا".

يذكر أن إليسا طرحت ألبومها الجديد "صاحبة رأي" عبر تطبيق "ديزر" وموقع يوتيوب، ويضم الألبوم 18 أغنية، وذلك تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي: "أجلس في غرفتي وأعزف ألبوم إليسا الجديد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.