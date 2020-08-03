شاهد.. أحمد المسلماني رفقة عمرو دياب في عشاء عائلي

نشر الإعلامي أحمد المسلماني صورة برفقة صديق عمره النجم الكبير عمرو دياب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر أحمد المسلماني مع عمرو دياب وزوجته إنجي مهدي وابنته إنجي المسلماني، وذلك

في حفل عشاء عائلي.

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كما صرح أحمد المسلماني قائلًا: في رأيي .. المشروع الفني للأستاذ عمرو دياب يستحق الإعجاب والتقدير .. لقد نجح في تجديد الأغنية الوطنية عبر التبجيل الراقي لجغرافيا المدن والحياة في مصر، وتمثل أغنية القاهرة

.. وكذلك أغنية يا بلدنا يا حلوة نموذجاً رائعاً لتقديم الجمال المصري البديع .. بطريقة حضارية .

يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرًا كليب بعنوان يا بلدنا يا حلوة، والكليب من إخراج طارق العريان، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.