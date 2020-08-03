شاهد.. أحمد السيسي يكشف موعد طرح جيش بلادي

كشف الفنان أحمد السيسي عن موعد طرح كليب جيش بلادي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر أحمد السيسي صورة من الكواليس، وصرح قائلًا: مساء الخير عليكم .. انتظروا أغنية جيش بلادي .. خلال أيام. بلادي .. خلال أيام. Advertisements وكليب جيش بلادي من إخراج أحمد حسني، والأغنية من كلمات وألحان عمرو السيسي، وتوزيع عمر مصطفى ومودي منير، ومنتاج عمرو عامر، وإنتاج محمد السيسي، وإشراف فني منى زهران، وإشراف عام أحمد عمرو. عمرو. يذكر أن الفنان أحمد السيسي، نجم ذا فويس كيدز شارك النجم الكبير تامر حسني من خلال كليب الله شاهد، والكليب من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، وشارك أيضًا في الكليب فريق النجم تامر حسني في ذا فويس كيدز، كما كسر الكليب حاجز الـ 70 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر يوتيوب.

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