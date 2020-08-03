رحيل الفنانة المصرية سامية أمين عن عمر يناهز 75 عاما

وكان أحمد الدمرداش، قد أعلن، صباح اليوم، خبر وفاة والدته، قائلا: “إنّا لله وإنا إليه راجعون، توفيت أمي الغالية إلى رحمة الله، أرجو الدعاء لها”.

ويشار إلى أن الفنانة سامية أمين، والتي توفيت عن عمر يناهز الـ 75 عاما، قد شاركت عددا كبيرا من الأعمال المميزة، من بينها قصة الأمس، وحضرة المتهم أبي، والمصراوية، والعار، والضوء الشارد، وزيزنيا، وعمر بن عبدالعزيز، و مسلسل “لا إله إلا الله”.

واشتهرت سامية أمين بأداء الأدوار الصعبة في المسلسلات التلفزيونية مثل أعمال حضرة المتهم أبي ولحظات حرجة الضوء الشارد.

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وشاركت في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون حيث تركت وراءها رصيدا يبلغ أكثر من 30 عمل فني.

ومن أبرز مسلسلاتها أيضا: بابا نور، عيش أيامك، حضرة المتهم أبي، أولاد الأكابر، سوق الزلط، عفريت القرش، الملك فاروق، حق مشروع، المصراوية، بشرة سارة، قصة الأمس.

وآخر أعمال الفنانة مسلسل “موعد مع الوحوش”، في عام 2010، مع الفنان الراحل خالد صالح، ولم تظهر في أي مشاركات فنية بعدها، نظرًا لعدم عرض سيناريوهات مناسبة عليها.

والفنانة سامية أمين من مواليد 14 مارس 1945، وهي وزوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش.