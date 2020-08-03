صور وفيديوهات طريفة لـ مهيرة عبدالعزيز وابنتها يسمى

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حركة رمي القبعة والتقاطها بالرأس
في فيديو آخر قصير جداً نشاهد مهيرة عبدالعزيز وابنتها يسمى، حيث تمسك مهيرة قبعة بيريه من الجلد الاسود بين أسنانها، وعلى أعلى جبينها وضعت نظاراتها السوداء. ثم تقوم على وقع أغنية أجنبية برمي القبعة إلى فوق لتستقر على رأسها، وفي الوقت ذاته تنزل النظارات فوق عينيها. كل ذلك ويسمى التي ترتدي نظارات سوداء مثل والدتها، تراقب ما يحدث من خلال شاشة الموبايل-الكاميرا.
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يسمى وجدت الحل لجائحة كورونا!
يبدو أن الطفلة يسمى وجدت الحل لمرض كوفيد 19، حيث أنّ والدتها صوّرتها في فيديو وهي تطرح حلاً سحرياً بخلص العالم من هذه الجائحة... بكل بساطة، هل فكرتم مثلها بالتفّوه بالكلمات السحرية هذه: Abracadabra Corona Go Away؟
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صور مختلفة وطريفة للثنائي مهيرة ويسمى
تحب الأم مهيرة عبدالعزيز والإبنة يسمى أن تتصوّرا في إطلالات مشابهة ومتكاملة، حيث نراهما على البحر في صورة وهما تعتمران قبعتين من القش تحملان التصميم نفسه، وكلتاهما في وضعية مشابهة جداً.
وفي صورة ثانية نرى الإعلامية مهيرة عبد العزيز مستلقية على السرير وابنتها تنام في حضنها، وكلتاهما ترتديان الأبيض. وقد علّقت مهيرة على الصورة كما يلي: " احلى نومة في الدنيا ... لما بنتي تنام في حضني.. الله لا يحرمني منها .. قولوا آمين".
كما نراهما وهما جالستان على السرير بملابس للنوم باللون البنفسجي ذاته، والأم تضع على يد الإبنة كريم اليدين في لقطة تظهر مدى الحنان الذي يطغى على علاقتهما...
من خلال كل ما سبق، يبدو أن الأم وابنتها قد وجدتا فعلاً ما يسليهما في المنزل هذا الصيف!
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