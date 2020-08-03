شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أدائها الضعيف على المسرح.. تفاصيل استبعاد ياسمين رئيس من "الملك لير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعدت الممثلة ياسمين رئيس عن خوض تجربة الوقوف على خشبة المسرح منذ دخولها عالم الفن منذ 10 سنوات، وذلك رغم ترشيحها العام الماضى للمشاركة فى بطولة مسرحية "الملك لير" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، وبالفعل انضمت إلى أسرة المسرحية وأجرت البروفات الأولى بصحبة الأبطال المشاركين فيها.



ياسمين رئيس مع يحيى الفخرانى فى بروفات الملك لير

وأجرت ياسمين رئيس أكثر من بروفة على تقديم دور "كورديليا" - الابنة الصغرى للملك لير – إلا أنه سرعان ما استبعدها القائمون على المسرحية بسبب أدائها الضعيف على خشبة المسرح إضافة إلى عدم التزامها بحضور كل البروفات، وتم الاستعانة وقتها بالفنانة هبة مجدى والتى أجادت فى الدور ولاقت إعجاب وإشادات صناع المسرحية.

مسرحية "الملك لير" عرضت العام الماضى بين مصر والسعودية ويشارك فى بطولتها إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصرسيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامركرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

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ياسمين رئيس فى بروفات الملك لير

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع املاكه على بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غيرأن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردا والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.