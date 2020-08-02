شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أحدث المنضمين للموسم الخامس والأخير من La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نتفليكس عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، Money Heist، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، ويبدأ تصويره غدا الثالث من أغسطس الجارى، المسلسل فكرة أليكس بينا وإنتاج شركة Vancouver Media لصالح منصة نتفليكس.

وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو و ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث الغير قابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل "البروفيسور" حيث تصل الحرب الى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس."

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المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين.

ويتولى خيسوس كولمينار الإنتاج التنفيذي، بينما يقوم أليكس بينا بدور المنتج المنفذ والمسئول عن المسلسل، كما تعود كريستينا لوبيز فيراز كمديرة إنتاج منتج منفذ، ويرأس ورشة الكتابة خافيير جوميز سانتاندير، وميغيل أموديو مديراً للتصوير، ويشاركان أيضاً في تنفيذ الإنتاج بالتعاون مع إستير مارتينيز لوباتو.

يقوم بإخراج الجزء الخامس من مسلسل " La Casa De Papel" كل من خيسوس كولمينار، أليكس رودريجو، كولدو سيرا.