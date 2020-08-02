شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد ابراهيم تعليقا على ضجة انفصاله عن أنغام: مش مهتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم على الضجة التى أثيرت على مواقع التواصل الإجتماعي بعد انفصاله عن المطربة أنغام، موضحاً:"مش مهتم بالضجة اللى بتحصل على السوشيال ميديا وبتفاجىء بكلام الناس واتصالاتهم، كل اللى يجيبه ربنا خير، وطول الوقت بركز إن أقدم أغانى تسيب أثر مع الناس".

وأوضح أحمد إبراهيم خلال لقائه من الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء dmc، أنه التزم الصمت مع الجدل السوشيال ميديا بعد زواجه من أنغام ومن بعد انفصاله عنها.

وقال، "كنت حريص على عدم إدخال حياتى الشخصية مع المهنية والأزمة الأخيرة أظهرت لى نوايا لناس كثيرين استكتروا عليّ أن الضوء اتسلط عليه وأنا لو محتاج وبسعى للشهرة كنت ظهرت فى برامج من زمان وتحدثت عن أعمالى الفنية".



احمد ابراهيم ورامى رضوان

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و أضاف ابراهيم:"أنا عذرت الناس التى لم تعرفني وهاجمتنى لكن الناس التى تعرف جيدا من هو أحمد ابراهيم ونجحاته كنت مندهش من رد فعلهم و بدون مبالغه الأغلبية اعتذروا لى بعد ذلك، ومن أكثر ردود الأفعال التى ادهشتنى الذين قالوا "انى لسه متبدىء، وعايز اشتهر"ومحوا 18سنة من حياتى وهبتها لشغلى".

وعن سبب التزامه الصمت كل هذة المدة قال إبراهيم :"الدنيا صغيرة والله منصف و الرد جه بدرى جدا وربنا نصفنى، وأنا طول الوقت عمرى ما سمحت لنفسى أدخل فى حياة حد.. وأرد على الاتهامات دى وأقول ايه فى حد بيتكلم عن نفسه وينصف نفسه "الراجل هو اللى بيحاسب على المشاريب" و للأسف ياريت كان ينفع انى أدافع عن نفسى وفى نفس العام الذى تهاجمت فيه هو العام الذى حصلت فيه على العديد من الجوائز الهامه فى حياتى آخرها جائزة music awards عن أغنية حاله خاصة جدا للمطربه أنغام"