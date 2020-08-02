شكرا لقرائتكم خبر عن رواد تويتر يشيدون بـ"ساعة رضا" بعد إتاحته إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد من رواد موقع التغريدات تويتر بفيلم ساعة رضا للكوميديان أحمد فتحى، بعد إتاحة عرضه إلكترونيا، مستعينين بعدد من الجمل الحوارية التي تضمنها الفيلم وإعادة نشرها.

كان الفنان أحمد فتحى قد عبر عن سعادته الكبيرة بتجربة البطولة الأولى فى السينما من خلال فيلم "ساعة رضا" المقرر طرحه فى السينمات بشكل رسمى، اليوم الأربعاء، لافتاً أن ردود الأفعال حول الفيلم خلال العرض الخاص الذى أقيم قبل يومين كانت ايجابية للغاية والجمهور خرج سعيداً بالعمل.

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وأوضح فتحى لـ"الخليج 365"، أن "ساعة رضا" يحمل قصة جديدة ومختلفة ويقدم رسالة هامة وهى أن الحب ليس بشكل الشخص وانما بمضمون الانسان وطبيعة شخصيته، مشيراً إلى أنه رغم شهرته فى الأدوار الكوميدية الا أنها يعض الأدوار الرومانسية وجمع بين الاثنين فى هذا الفيلم.

وفى سياق متصل يواصل أحمد فتحى التحضيرات الأخيرة لمسرحية "3 أيام في الساحل" الذى يشارك فى بطولتها مع النجم محمد هنيدى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وندا موسي ومها أبوعوف مع وجوه جديدة من الشباب والمقرر انطلاق عرضها غداً الخميس فى أكتوبر.

يذكر أن فيلم "ساعة رضا" بطولة أحمد فتحى ودينا فؤاد وهالة فاخر وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومحمد سلام، وطارق صبرى وسمر على وإخراج هانى حمدى، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.