شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تهنئ إليسا على ألبوم "صاحبة رأى": قطعة فنية جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، النجمة إليسا، بمناسبة طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأى"، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ أمس وحتى اليوم.

وعلقت هيفاء وهبى على الألبوم، قائلة من خلال حسابها على تويتر، "أجلس في غرفتي وأستمع لألبوم أليسا الجديد.. قطعة فنية جميلة.. مبروك صديقتى المحبوبة"، كما عبرت النجمة إليسا عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على الألبوم، وأكدت أنها تحب كافة أغانى "صاحبة رأى".



هيفاء على تويتر

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وكانت هيفاء وهبى قد شاركت قد شاركت إليسا بمقطع من أغنيتها الجديدة "هنغنى كمان وكمان" التي شاركت في أدائها النجمة هيفاء وهبي، وقاما بالغناء سوياً كل منهما داخل منزله بسبب العزل الصحي الذي يفرضه تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ابريل الماضى.

وطالبت الفنانة إليسا جمهورها، بالتغريد عبر هاشتاج "صاحبة رأى" للكشف عن الأغنية التى أعجبتهم أكثر فى الألبوم الجديد "صاحبة رأى"، قائلة :" شو أول أغنية راح توصل للمليون مشاهدة، وانتوا أيا واحدة حبيتو أكتر شى".

وقالت اليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :" شو أول غنية من ألبوم صاحبة رأى، رح توصل للمليون مشاهدة؟ وإنتو أيا واحدة حبيتو أكتر شي؟ استخدمو الهاشتاج تا أعرف رأيكن".

وحققت أغنية " صاحبة رأى" للنجمة إليسا 3 ملايين مشاهدة فى أقل من أسبوع منذ طرحها على موقع " يوتيوب"، كما طرحت إليسا اليوم إلبومها الجديد على أحد التطبيقات الشهيرة.