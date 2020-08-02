شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أحمد فهمى وهنا الزاهد فى أحدث ظهور أثناء أجازتهما الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على "انستجرام"، بصورة جديدة مع زوجها النجم أحمد فهمى، فى أجازتهما الصيفية.

وظهر أحمد فهمى وهو يرتدى نظارة حمراء، وهو الأمر الذى اعتاد عليه الفنان، حيث يظهر بشكل مكثف على السوشيال ميديا بنظارات مميزة ومختلفة، كذلك نشرت هنا، فيديو لأحمد وهو يتناول وجبة العشاء، على أنغام أغنية أجنبية.

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أحمد فهمى وهنا الزاهد

وشاركت أمس هنا الزاهد جمهورها بفيديو لزوجها الفنان أحمد فهمي خلال لعب لعبة "مونوبولي" وهي شبيهة بلعبة بنك الحظ، مع محمد عطية، خلال قضاء أجازتهم الصيفية، وعلقت علي الفيديو عبر خاصية ستوري بموقع "انستجرام" :"ليلتنا"، وظهر في الفيديو وهو يحاول خداعها ويشرح لها طريقة اللعب بشكل خاطئ، لتعلق قائلة :"كداب اوي".



أحمد فهمى

وكانت داعبت الفنانة هنا الزاهد، زوجها النجم أحمد فهمى، فى فيديو، نشرته عبر "ستورى" حسابها الخاص على انستجرام، حيث نشرت هنا الزاهد الفيديو وهى تقوم بتصوير أحمد فهمى، وتطلب منه أن يقلدها، قائلة "ممكن تقلدنى يا أحمد بسرعة"، فقال أحمد فهمى، وقد غير من نبرة صوته "عاوزة ايه"، فلم تتمالك هنا الزاهد نفسها من الضحك، وأضاف فهمى بنفس نبرة الصوت، "هنعمل ايه"، ثم كررها مرة أخرى بناء على طلبها.