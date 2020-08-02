شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا عن "صاحبة رأى": أحب كل أغنية من هذا الألبوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة اللبنانية إليسا، على أغانى ألبومها "صاحبة رأى"، والذى طرح أمس، مؤكدة أنها تحب أغانى هذا الألبوم، وقالت عبر حسابها على "تويتر"، " في الحقيقة أنا أحب كل أغنية من هذا الألبوم"، حيث طالبت إليسا جمهورها، بالتغريد عبر هاشتاج "صاحبة رأى" للكشف عن الأغنية التى أعجبتهم أكثر فى الألبوم الجديد.

وقالت، "شو أول أغنية رح توصل للمليون مشاهدة، وانتوا أيا واحدة حبيتو أكتر شى".



اليسا على تويتر

وقالت اليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر،" شو أول غنية من ألبوم صاحبة رأى، رح توصل للمليون مشاهدة؟ وإنتو أيا واحدة حبيتو أكتر شي؟ استخدمو الهاشتاج تا أعرف رأيكن".

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وحققت أغنية " صاحبة رأى" للنجمة إليسا 3 ملايين مشاهدة فى أقل من أسبوع منذ طرحها على موقع " يوتيوب"، كما طرحت إليسا اليوم إلبومها الجديد على أحد التطبيقات الشهيرة.

وحرصت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر على تبادل التهانى مع جمهورها وفريق عمل ألبومها"صاحبة رأى" .

وهنأ الملحن والموزع محمد رحيم، عبر حسابه بموقع تويتر، المطربة اللبنانية إليسا قائلاً :" من كل قلبي الف مليون مبروك لحبيبتي الغاليه النجمة والفنانه في كل شئ إليسا على البومها الرائع اللى تعبت فيه جدا جدا علشان تقدم عمل يليق كالعادة بجمهورها في كلالعالم ".

وكتب المطرب رامى جمال، عبر حسابه بموقع تويتر:" مبروك يا فنانتي وصديقتي المفضله والجدعه الشغل معاكي ممتع وممتع اكتر وجوديفي وسط الأسامي الجميله والفنانين المشاركين في صناعه البومك التحفه ده بالتوفيق يا حبيبتي واشوفك دائما ناجح وسعيده وصاحبه_رأي".