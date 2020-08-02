شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر أنيستون لن تتقاضى 65 مليون دولار لكشف أسرار براد بيت وأنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة العالمية جينفر أنيستون من اشهر النجمات اللاتي يواجهن الشائعات، وفي هذا السياق نشرت صحفية the National Enquirer مؤخرا خبر جديدا حول أن جينفر ستحصل على 65 مليون دولار مقابل كتابة مدون تكشف من خلاله كل شئ عن والدتها، وأصدقائها، وما حدث بالفعل مع زوجها السابق براد بيت وزوجته المنفصل عنها أنجلينا جولي.

لكن يبدو أن انشغال جينفر أنيستون بكتابة أسرار لنشرها ليس صحيحا حيث تواصل موقع Gossip Cop مع المتحدث باسم جينفر أنيستون والذي قال إن جينفر لا تخطط لذلك وليس لديها خطط لإخبار الجميع بالأسرار.

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وشاركت النجمة العالمية كورتني كوكس متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو مع النجمة جينيفر أنيستون، داخل منزلها، وهما يرتديان الكمامة الطبية، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".