شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تتحدث عن ألبومها الجديد: الأمر يستحق الانتظار ولن تشعروا بخيبة أمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت النجمة العالمية ريهانا من جديد حول أعملها الغنائية الجديدة ، وأكدت لمحبيها و معجبيها عن ألبومها الجديد "الأمر يستحق الانتظار"، وقالت ريهانا خلال حديثها مع Entertainment Tonight إنها تسعى دائما لتقديم أعمل موسيقية جديدة لكنها لن تتسرع في إطلاقها حتي تشعر أنها مناسبة للإصدار في ذلك التوقيت ، وعن إطلاق البومها الغنائي الجديد الذي ينتظره الملايين من شتي انحاء العالم قالت : " لن أطلق البومي لمجرد أن الناس ينتظروه ..الأمر يستحق الانتظار حقا .. ولن تشعروا بخيبة أمل " ، و اشارت أنها تعمل علي الألبوم منذ فترة طويلة و بتأني شديد .

وقد أشار موقع " شارتس" إلى أن آخر البوم غنائي اطلقته ريهانا هو ANTI و ذلك منذ 4 سنوات ونصف وهو بالتأكيد وقت طويل .



ريهانا

يذكر أن ريهانا أعلنت رسميا عن إطلاق خطها الجديد لمنتجات عناية بالبشرة حيث كشفت في مقطع فيديو ترويجي عن تعاون بعض المشاهير معها، وضم المقطع الترويجي والذي تبلغ مدته دقيقة واحدة مجموعة متنوعة من العارضين ، والمفاجأة هي ظهور مغني الراب الأمريكي A$AP Rocky ، كذلك مغني الراب الشهير و الذي يحظى بشعبية كبيرة ليل ناس اكس.