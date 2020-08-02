ماجد المصري بصحبة زوجته في "المصيف".. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نشر الفنان ماجد المصري، صورة تجمعه بزوجته، أثناء قضائهما عطلتهما الصيفية.

ونشر "المصري" الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "حب عمري" .

يذكر أن ماجد المصري، يواصل تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من بطولة نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دنيا المصري، أحمد خليل، والمسلسل من تأليف ماجد المصري، وفداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

المسلسل ينتمي إلى نوعية أعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما إجتماعية تشويقية، حيث يتخلل العمل العديد من الصراعات المختلفة والتي تظهر الوجه الآخر لكل شخصية.