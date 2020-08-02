رهان بين عمرو سلامة وأحمد أمين بسبب دور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف المخرج عمرو سلامة، عن رهان بينه وبين الفنان أحمد أمين بعد 6 سنوات.

وكتب "سلامة" عبر حسابه على تويتر: "‏أنا والأستاذ أحمد أمين، إتراهنا رهان، وقررنا نشهد الجميع، هو بيقول إن بعد ست سنين" هنشوف دور العرض بتنتهي وتجربة مشاهدة الأفلام منزليا هتبقى هي الشيء".

وأضاف: "وأنا شايف إن السينما هتفضل تجربة لن تختفي مهما طلع من قنوات ومنصات، بعد ست سنين الخسران هينط في النيل".

يذكر أن المخرج عمرو سلامة، انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل " ما وراء الطبيعة" وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتتحدث عن شخصية رفعت إسماعيل رجل أربعيني، ضعيف الجسد، يعاني من عدة أمراض متنوعة، ورغم هذا كله يدخن بشراهة كقاطرة فحم، ويعمل كأستاذ جامعي لأمراض الدم في القاهرة، أما أصله فمن محافظة الشرقية، حيث واجه إسماعيل في قصصه الكثير من الأعداء والمسوخ والوحوش، وفي أغلب المرات كان يكتشف أن هناك خدعة ويظهر زيف الأسطورة التي يقابلها.