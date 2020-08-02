حكيم يشوق جمهوره: "بحضر ليكم مفاجأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : شوق الفنان حكيم، جمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، إذ كشف عن مفاجأة جديدة خلال الفترة المقبلة. ونشر حكيم صورة له، علق عليها: "بحضر ليكم مفاجأة، تفتكروا هي إيه؟". يذكر أن حكيم كشف مؤخرا عن كواليس جديدة لفيديو كليب أغنيته "قلبي يا ناس"، التي طرحها في الآونة الأخيرة.

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