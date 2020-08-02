شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعى الفنانة سامية أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، الفنانة القديرة سامية أمين والدة الفنان احمد الدمرداش.

وجاء في بيان للمهرجان، أن الفنانة الراحلة قدمت مسيرة فنية كبيرة علي مدار تاريخ طويل من الإبداع، وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمة.

ورحلت الفنانة الكبيرة عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 75 عاما، وقدمت الفنانة سامية أمين، عددا كبيرا من الأعمال المميزة، من بينها قصة الأمس، حضرة المتهم أبي، المصراوية، العار، الضوء الشارد، زيزنيا، عمر بن عبدالعزيز، لا إله إلا الله.

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