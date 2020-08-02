باسل خياط يبكي في أول ظهور له بعد وفاة والده: "الله يعلم ما في القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان السوري باسل خياط، عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه باكيا بعد إعلانه وفاة والده أمس السبت.

وبدأ "خياط" الفيديو، بتوجيه التحية لجمهوره، ليقرأ الآية القرآنية: "يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وتابع: "فجعت بوفاة الوالد بشكل مفاجئ، وبسبب الظروف الراهنة ما قدرنا نعمل عزا، وبطلب من كل المحبين وكل اللي مر فيهم سمير خياط، الدعاء له، والترحم عليه، رحمة الله عليه، والله يرحم أمواتكم يارب، وسامحوني طلعت بهذا الفيديو ولكن الله أعلم بما في القلوب".

وأعلن باسل خياط وفاة والده سمير خياط أمس السبت، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن.